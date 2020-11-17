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Haber Giriş: 17.11.2020 - 01:55 | Son Güncelleme:

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

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Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki koronavirüs vaka yoğunluk haritası tamamen kızardı. Sakızköy köyünde vaka artışı sebebiyle 14 günlük karantina kararı alındı. Öte yandan, Lüleburgaz'ın HES uygulamasındaki görüntüsü sosyal medyada insana benzetildi.

Lüleburgaz'da koronavirüsü vakaları hızla artmaya devam ediyor... Türkiye ortalamasının iki katı vaka artışının görüldüğü Lüleburgaz'da ortaya çıkan tablo korkutuyor.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan veriler, ilçenin durumunu gözler önüne sererken her geçen gün artan vaka sayılarına karşı ilçede denetimler de artırıldı.

Bunun yanı sıra vaka artışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy köyünde, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantinaya alındı.

 

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