Koronavirüs günlerinde çocuk teslimi

ESKİ Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi avukat Mustafa Ateş, koronavirüs günlerinde çocukla kişisel ilişki sorunuyla ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:

Koronavirüs nedeniyle icra takiplerinin durması boşanmış çiftleri ve çocuklarını neden etkiliyor?

Boşanan veya boşanma davası devam eden anne ve babalar ile 18 yaşından küçük çocuklar arasında kurulan kişisel ilişki velayet kendisinde bulunan ebeveynin engel çıkarması halinde icra memurluğu görevlilerince uzman eşliğinde yerine getiriliyor. Ancak, bunlar da 30 Nisan’a kadar durmuştur. Bu yüzden icra memurları talep olsa da artık çocuk teslimi görevini yerine getirmiyor.

20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağının bu duruma etkisi ne oldu?

3 Nisan tarihinden itibaren 1 Ocak 2020 ve sonrasında doğanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kararla anne ve babaları daha önce boşanmış veya boşanma davaları devam eden çocuklar ebeveynleri ile görüşemez hale gelmiştir.

Eski eşiyle sorunu olmayanlar sorunu nasıl çözebilir?

Velayeti alan ve çocuğu yanında bulunduranın izniyle, o konuta gidilerek müşterek çocukla görüşebilir. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki bizim toplumumuzda gerçekleşmesi çok zor.

Eski eşiyle anlaşamayanlar ne yapacak?

Anlaşamayan eski eşler salgın sürecinde müşterek çocukları ile ancak velayeti elinde bulunduran ebeveynin izin vermesi halinde telefonla görüşebilir. Bu konuda da anlaşamamaları halinde tek çözüm mahkemeden tedbiren çocukla telefonla sesli-görüntülü görüşülmesine izin istemektir.

Bu konuda şimdi aile mahkemesine başvuru yapılıp karar alınabilir mi?

Mahkemeler bu olağanüstü şartları göz-

önünde bulundurarak daha önce kişisel ilişkiye ilişkin karar verilmiş ve kesinleşmiş olsa bile tedbiren bu doğrultuda duruşma açmadan dosya üzerinden karar verebilirler.

Sizin ailelere öneriniz nedir?

Bu olağanüstü dönemde çocuklarınızın anne veya babası ile görüşmesini engellemeyin.