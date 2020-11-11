MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs genetik kodunda 'gizlenmiş' bir gen keşfedildi
GeriGündem Koronavirüs genetik kodunda 'gizlenmiş' bir gen keşfedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Koronavirüs genetik kodunda 'gizlenmiş' bir gen keşfedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs genetik kodunda 'gizlenmiş' bir gen keşfedildi
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik kodunda "gizlenmiş" bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.

Sciencealert sitesinin haberine göre, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğindeki bir ekip, Kovid-19'un genomunda bugüne kadar gözden kaçırılan bir gen keşfetti.

Bir çeşit örtüşen gen, bir başka deyişle "gen içinde gen" olan ORF3d'nin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde etkin biçimde gizlendiği vurgulandı.

Nelson, genom boyutu bakımından Kovid-19'un, mevcut en uzun RNA virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğini söyledi.

ORF3d'nin henüz fonksiyonunu veya klinik bir önemi olup olmadığını bilmediklerini dile getiren Nelson, "Ancak bu genin, antikor yanıtının aksine T-hücresi yanıtıyla belirlenmesinin nispeten olasılık dışı olduğunu öngörüyoruz." dedi.

Chase Nelson ayrıca örtüşen genlerin, yeni tip koronavirüsün etkili biçimde çoğalmaya, konakçının bağışıklığını kösteklemeye evrilmesinde önemli yöntemlerden biri olabileceğine işaret ederek "Örtüşen genlerin varlığını ve nasıl işlev gösterdiklerini bilmek, örneğin antiviral ilaçlar yoluyla koronavirüsün kontrol altına alınması bakımından yeni yöntemleri açığa çıkarabilir." değerlendirmesini yaptı.

Keşfin ayrıntıları "eLife" dergisinde yayımlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle