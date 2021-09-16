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Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? Bakan Koca açıkladı

#Koronavirüs#Aşı#Kovid-19
Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak Bakan Koca açıkladı

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,54, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,38 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 780 bin 742 doz aşı uygulandı. Peki, Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?

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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde vatandaşların tamamının aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor. İşte, Kovid 19 geçirenler için aşı süresi...

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili, "Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir." açıklamasını yaptı.

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#Koronavirüs#Aşı#Kovid-19