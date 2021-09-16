Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? Bakan Koca açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde vatandaşların tamamının aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor. İşte, Kovid 19 geçirenler için aşı süresi...

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili, "Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir." açıklamasını yaptı.