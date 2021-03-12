Koronavirüs geçirenler dikkat! Sağlık sigortası yaptıracakları neler bekliyor?

Bir seneyi aşkın süredir dünyadaki tüm düzeni değiştiren koronavirüs, pek çok değişikliği de beraberinde getirdi. Salgın hastalıkları kapsamına almayan özel sağlık sigortaları da koronavirüs ile büyük bir değişikliğe uğradı.

Tabii ki birçok soru işareti mevcut:

Covid-19 geçirmiş olmak özel sağlık sigortasından faydalanmak isteyenler için sürecin farklılaşması anlamına gelir mi?

Covid'in kalıcı etkileri yeni sigorta yaptırmak isteyenleri nasıl etkiler?

Virüs bulaşmamış kişiler Covid-19 tedavisini poliçe kapsamına dahil ettirebilir mi?

Özel bir sigorta şirketinde Reasürans Brokerliği yapan Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ercan Eryaşar'a göre geçmişte Covid-19 tedavisi geçirmiş ve tedavi masraflarını özel sigorta şirketinden almış kişiler için prim artışı olması beklenebilir.

Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı ve Sigorta Brokeri Taner Çağatay ise koronavirüs geçiren kişide kalıcı bir rahatsızlık tespit edildiği takdirde, şirketin sağlık sigortası vermeyi reddedebileceğini veya ek surprim talep edebileceğini belirtti.

İşte uzmanların özel sağlık sigortası olanlar ve yaptıracaklar için hurriyet.com.tr’ye özel açıklamalarından satır başları...

COVİD-19 VE DİĞER SALGIN HASTALIKLAR SİGORTA ÖDEMESİ KAPSAMINDA MI?

Taner Çağatay: Koronavirüs tedavisi poliçelerde kapsam dışı ve sigorta şirketleri tarafından ‘lütuf ödemesi’ olarak yapılıyor. Önceleri sadece tetkik ve teşhisi kapsarken aldıkları ortak karar ile tedaviyi de kapsama aldılar. Ancak hala sağlık sigortalarının özel ve genel şartlarında salgın hastalıklar özellikle de Covid-19 kapsam dışı olarak yer alıyor. Hal böyle olunca da ileri dönemlerde değişkenlikler olabilir.

Ercan Eryaşar: Koronavirüs vakaları çıkıp pandemi ilan edildiğinde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki sağlık sigortası poliçelerinde de Covid-19 kapsam altında değildi. Ancak ülkemiz sigorta şirketleri ilk etapta Covid-19 tedavisi kaynaklı tazminatları ödeyeceğini duyurmuş ve devamında da hem mevcut sigorta poliçelerine hem de bu poliçelerin yenilemelerine otomatik olarak dahil etmiştir.

KORONAVİRÜS GEÇİREN BİRİ DAHA FAZLA MI ÖDEME YAPACAK?

Ercan Eryaşar: Mevcutta poliçesi olup Covid-19 geçirmiş ve tedavi masraflarını poliçesi kapsamında sigorta şirketinden almış ise; sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte, prim artışı söz konusu olabilecektir. Covid-19’dan bağımsız ve genel uygulama olarak sağlık sigortasında yeni dönem prim hesaplaması, ödenen tazminat, yaş ve medikal enflasyon dikkate alınarak yapılmaktadır.

Covid-19 geçiren biri ilk defa sağlık sigortası satın almak istediğinde ise, prim hesaplamasına ekstra bir etkisi bulunmamaktadır. Bu durumda sigorta şirketleri, sigortalı adayını ilk kez sigortaladıkları her aday için kullandığı prosedürleri yürütecek ve prim hesabını buna göre yapacaklardır.

'COVİD'İN KALICI ETKİLERİ YENİ POLİÇEYİ NASIL ETKİLER?

Taner Çağatay: Eğer koronavirüs geçiren birisi sağlık sigortası yaptırmak isterse sigorta şirketi müracaat formunda detaylı soru sorar. Eğer kalıcı bir rahatsızlık tespit edilirse sağlık sigortası vermeyi reddeder veya ek surprim talep edebilir.

Eğer bu süreçte mevcut sağlık sigortası var ise hastalık sürse bile ve kalıcı rahatsızlık oluşsa da onu kapsar. Onun içindir ki sağlıklı iken ve çok geç olmadan sağlık sigortası yaptırmak ve ömür boyu yenileme garantisini sahip olmak çok önemli.

YENİ SİGORTA POLİÇESİ YAPTIRACAK BİRİ KORONAVİRÜSÜ DE POLİÇE KAPSAMINA DAHİL EDEBİLİR Mİ?

Ercan Eryaşar: Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş küresel, bölgesel veya ülke içindeki salgın hastalıklara ilişkin sağlık giderleri, hastalıkla ilgili belirti ve şikayetlerin sigorta kapsamına dahil olunduktan 1 ay sonra ortaya çıkmış olması şartıyla poliçe teminatları, limitleri ve ödeme yüzdeleri dahilinde kapsama alınır.

YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTALARI KORONAVİRÜSÜ KAPSIYOR MU?

Taner Çağatay: Pandemi ile birlikte en önemli konulardan birisi de yurtdışında seyahatlerinde yapılan sigortalardır. Seyahat şekillerinin değişmesi ile birlikte sigorta poliçeleri de değişkenlik gösterdi. Yurt dışına seyahat edecek olanlar yaptıracakları sigortanın koronavirüsü kapsamasına dikkat etmelidir. Yurt dışında koronavirüs tedavisi oldukça masraflı olabileceğinden primleri çok düşük olan seyahat sigortasını yaptırmak artık çok daha önemli.

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE ÖLÜM GERÇEKLEŞTİĞİNDE, YASAL VASİLER TEMİNATI ALABİLİR Mİ?

Ercan Eryaşar: Sigorta şirketleri hayat sigortası kapsamında, Covid-19 sebebi ile ölümlerde tazminat ödemesi yapıyor. Dolayısıyla Covid-19 sebebiyle ölüm gerçekleştiğinde de poliçe şartları diğer ölüm sebeplerinde olduğu gibi yürütülüyor ve yasal vasiler ya da poliçede özellikle belirtilen kişiler tazminatlarını alabiliyorlar.

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