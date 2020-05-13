Koronavirüs döneminde dikkat çeken tehlike! Ciddi bir azalma var…

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nce hazırlanan raporda, pandemi ilanından bugüne kadar İstanbul Barosu’nca, “çocuğun cinsel istismarı suçu” mağdurları için avukat görevlendirmelerinden ciddi bir değişim gözlemlendiğini duyurdu. Raporda özetle şöyle denildi :

GÖREVLENDİRMELERDE AZALMA VAR

“10 Mart - 20 Nisan 220 arasında (son 41 günde) çocuğun cinsel istismarı suçu mağduru 178 çocuğa karakol aşamasında avukat görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu rakam pandemi nedeniyle devlet kurumlarının çalışma şekli değiştirilmeden önceki dönemle kıyaslandığından oldukça düşüktür. Örneğin 1 Şubat -10 Mart 2020 arasında (pandemi ilan edilmeden önceki 38 günde) cinsel istismar mağduru 464 çocuk için avukat görevlendirilmesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra 10 Mart -20 Nisan tarih aralığından aynı suç hakkında, 2019 da 508, 2018 de ise 375 mağdur çocuk için avukat görevlendirilmesi yapılmıştır.

CİDDİ BİR DEĞİŞİM GÖZLEMLEDİK

İzmir Barosu da salgın ilanından günümüze kadar çocukların maruz kaldıkları cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda yapılan avukat görevlendirmelerinde ciddi bir değişim gözlemlendiğine dikkat çekerek, şunları belirtti:

10 Mart 2020 ile 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında çocuğun cinsel istismarı suçu için yapılan görevlendirme 99 iken, 2019 yılında aynı dönemde bu sayı 160, 2018’de 211, 2017’de 244, 2016’da 154, 2015’de ise 74 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ocak, şubat ve mart ayı görevlendirilmelerine bakıldığında ise şubat ayında cinsel istismarı suçu için yapılan görevlendirme 157 iken mart ayında 32’ dir.

SADECE 53 AVUKAT GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezinin hazırladığı raporda ise “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçu nedeniyle, 10 Mart -20 Nisan 2018 tarihleri arasında 105 avukat görevlendirildiği, 2019 yılında aynı tarihler arasında, 160 avukat görevlendirildiği, 10 Mart -20 Nisan 2020 tarihleri arasında görevlendirilen avukat sayısının sadece 53 olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Mağdur çocuk sayısında görülen ciddi azalmanın başlıca nedeninin, koruyucu mekanizmalara erişim konusunda yaşanan sıkıntılar olduğu öngörülmektedir. Pandemi döneminde, çocuk haklarının korunması için başvuru mekanizmalarının düzgün işletilmesi hayatidir. Bu süreç içerisinde çocuk haklarının etkin korunması için acilen ek önlemler alınmalıdır.”

142’DEN 50’YE DÜŞTÜ

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır’da CMK kapsamında cinsel istismar mağduru çocuklar için avukat görevlendirilmesi verilerini geçmiş 5 yıla kıyasladı. Buna göre 10 Mart -29 Nisan tarih aralığında aynı suç hakkında, 2017 yılında 71, 2018 yılında 130, 2019 yılında 142 avukat görevlendirilmesi yapılırken, 2020 yılında ise bu rakam sadece 50 oldu. Raporda, 2020 yılın sadece Ocak ayı için aynı suç nedeniyle 63 avukat görevlendirilmesi yapıldığına dikkat çekildi.

ACİL YARDIM HATTI KURULMALI

ÇOCUKLARA Yönelik Cinsel Sömürüye Son (ecpat) Derneği Başkanı Avukat Şahin Antakyalıoğlu, konuyla ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bilindiği üzere mağdur çocuklara bir avukat görevlendirilmesi mevzuatımız gereğince zorunludur. Görevlendirme sayılarındaki bu düşüş ilk bakışta iyi bir tabloya sahip olduğumuz görünümü veriyor gibi görünse de bu durumun gerçekliğinin araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada salgının etkisiyle evde kalmak zorunda olan, izole edilen çocukların cinsel sömürüye maruz kalma oranı artarken Türkiye’deki çocukların durumunun tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada bir çok ülkede olduğu gibi çocuklara özgü çocuk cinsel istismarı ve sömürüsü için acil yardım hattı oluşturulmalıdır.”