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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

’Koronavirüs’ denetimine çıkan validen maske takanlara teşekkür

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’Koronavirüs’ denetimine çıkan validen maske takanlara teşekkür
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TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklarda maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Vali Yıldırım, maske kullanmayanları uyarırken, takanlara da teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarını açıklarken örnek iller arasında gösterdiği Tekirdağ’da, denetimler sürdürülüyor. Vali Aziz Yıldırım, koronavirüs denetimleri kapsamında polis, jandarma ve sağlık müdürlüğü yetkilileri ile merkez Süleymanpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Sokak sokak gezerek, denetim yapan Vali Yıldırım, maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat edenlere teşekkür ederek, "Koronavirüse karşı böyle kurallara uymaya devam edelim" dedi.

Esnafı da tek tek gezen Vali Yıldırım, içeri müşteri alma ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Denetimlerde vatandaşın genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

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