Koronavirüs Bilim Kurulu video konferansı saat kaçta? Videokonferans nedir? Videokonferans nasıl yapılır?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Videokonferans nedir? Videokonferans nasıl yapılır?

Videokonferans veya videotelekonferans iki veya daha fazla yerle eş zamanlı görüntülü ve sesli konuşmaya imkan tanıyan bir telekomünikasyon teknolojisidir.

Yüz yüze, gerçek karşıklıklı konuşma gibidir. Örneğin bir toplantıya katılamayan insan, videokonferans sistemiyle katılabilir. Her iki taraf da birbirini görüntülü ve sesli olarak işitir. Videokonferans, her türlü kullanılabilir. Askerler arasında, devlet adamları arasında, tüm toplantılarda vb. şekilde kullanılabilir.