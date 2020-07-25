KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Ã–zlÃ¼, Bu bayram daha riskli dedi ve uyardÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi ve Karadeniz Teknik Ãœniversitesi Farabi Hastanesi GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Tevfik Ã–zlÃ¼, Twitter'daki hesabÄ±ndan, Kurban BayramÄ±'nda koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, Kurban BayramÄ±'nda riskleri azaltmak iÃ§in vatandaÅŸlarÄ±n uyarÄ±lmasÄ± ve Ã¶nerilerde bulunulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, "Toplu taÅŸÄ±mada, hayvan nakilleri, turistlik tesisler, yol gÃ¼zergahlarÄ±ndaki tesisler, hayvan pazarlarÄ± ve kesim yerlerinde sÄ±kÄ± denetimler yapÄ±lmalÄ± ve cezai yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmalÄ±" dedi.



'VEKALETLE KURBAN TEÅžVÄ°K EDÄ°LMELÄ°'



Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, vatandaÅŸlarÄ±n vekaletle kurban kesimine teÅŸvik edilmesi gerektiÄŸine vurgu yaparak, "Hayvan pazarÄ±, kesim yerine gitmeden, insanlarÄ±n kurbanÄ± kesilip, eti teslim edilmeli. Hayvan pazarlarÄ± ve kesim yerlerinin sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±lmalÄ±, alanlar geniÅŸletilmeli; yeterli sayÄ±da lavabo, sÄ±vÄ± sabun, kaÄŸÄ±t havlu, el dezenfektanÄ± olmalÄ±. BuralarÄ±n bakÄ±mÄ±; giriÅŸte ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼, semptom sorgulamasÄ±,Â alana gÃ¶re iÃ§erideki kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n kontrolÃ¼,Â fiziki mesafenin korunmasÄ±,Â maskesiz girilmemesi, hijyene uyulmasÄ± iÃ§in ilgili kiÅŸi ve kurumlar ile bunlarÄ±n gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± tanÄ±mlanÄ±p ilan edilmeli" diye konuÅŸtu.



'BAYRAM NAMAZI AÃ‡IK HAVADA KILINMALI'



Kurban kesim alanlarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± ÅŸekilde denetlenmesi gerektiÄŸini kaydeden Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, "Denetimleri kimin ne sÄ±klÄ±kla, nasÄ±l yapacaÄŸÄ± ve cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ± netleÅŸtirilmeli. MÃ¼mkÃ¼nse, bayram namazÄ± aÃ§Ä±k havada kÄ±lÄ±nmalÄ±, kiÅŸiler arasÄ± en az 1 metre mesafe olmalÄ±, maskesiz gelinmemeli, giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸta kalabalÄ±klaÅŸma olmamasÄ± iÃ§in uyarÄ±lar yapÄ±lmalÄ±,Â namaz sonrasÄ± bayramlaÅŸma, temas, tokalaÅŸma olmamalÄ±. Namaz Ã¶ncesi cami, halÄ±lar, lavabo, abdest alma yerleri, tuvaletler ve Ã§evre yÃ¼zeyleri temizlenip dezenfekte edilmeli,Â cemaat evinden seccadesini getirerek, onun Ã¼zerinde namaz kÄ±lmalÄ±, mÃ¼ftÃ¼lÃ¼kler, din gÃ¶revlileri, bu kurallarÄ± Ã¶nceden cemaate duyurmalÄ±" ifadesini kullandÄ±.



'BU BAYRAM DAHA RÄ°SKLÄ°'



BayramlaÅŸmanÄ±n tercihen telefonla, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arama ile yapÄ±lmasÄ± Ã¶nerisinde bulunan Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, "Bayram ziyaretleri kÄ±sa tutulmalÄ±, mÃ¼mkÃ¼nse aÃ§Ä±k havada yapÄ±lmalÄ±,Â maske ve mesafe korunmalÄ±,Â bu sÄ±rada el Ã¶pme, sarÄ±lma, temas ile yeme iÃ§me olmamalÄ±,Â yemek davetleri yapÄ±lmamalÄ± ve davetlere katÄ±lmamalÄ±. Bayram, baÅŸka etkinliklere benzemez. Kurban ritÃ¼eli nedeniyleÂ bu bayram, Ramazan BayramÄ±'ndan daha riskli. Ãœlkemizin her evinde yaÅŸanan ve 83 milyonun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlik sÃ¶z konusu. Ã‡ok dikkatli ve hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±yÄ±z. Bu tedbirler riski ortadan kaldÄ±rmaz; ama azaltabilir" ifadelerini kullandÄ±.Â