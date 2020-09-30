Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Bakan Koca canlı yayında açıklama yapacak!
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası canlı yayında açıklama yapacak. Vatandaşlar özellikle son gelişmelerin ardından yeni tedbirlerin alınıp, alınmayacağını ve koronavirüs salgınındaki son durumu merak ediyorlar. Peki Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat kaçta? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve toplantının saatiyle ilgili ayrıntılar.
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Covid-19 tespit edildi. İyileşen sayısı vaka sayısını geçti
Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.
Saat 17.00'de başladı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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