Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı saat kaçta açıklama yapacak?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 667 bine, ölenlerin sayısı ise 174 bine ulaştı. Ülkemizdeki vaka ve ölüm sayısı da artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 119 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can kaybının 2 bin 259 olduğunu bildirdi. Tüm bu gelişmeler olurken, gözler Korona virüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı saat kaçta açıklama yapacak?
Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı hakkında son gelişmeler...
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katılacağı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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