Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması için geri sayım devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık'ın Bilkent Yerleşkesi'nden katılacağı toplantının ardından basın açıklaması yapacak.Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

BİLİM KURULU NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmeden önce Corona virüsü salgınına yönelik ilk adım Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ocak'ta Bilim Kurulu'nun oluşturulmasıyla atıldı.

Bakanlık, virüsün ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları uzmanı akademisyenleri Koronavirüs Bilim Kuruluna davet etti. Böylece, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığını yürüttüğü bilim insanlarının yer aldığı kurul oluşturuldu.

Bilim Kurulu, Vuhan'daki Türk vatandaşlarının getirilmesi, uçuşların yasaklanması, kara sınırlarının kapatılması, referans hastanelerinin belirlenmesi, yurt dışı ziyaretlerin ertelenmesi, yurt dışından gelenler için '14 günlük karantina uygulaması", eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin artırılması, açık ve kapalı cezaevlerinde açık gibi görüşlerin ertelenmesi gibi tavsiye kararlarında bulundu.