Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "HEDEF, KOVİD-19'A KARŞI MAVİ BİR TÜRKİYE HARİTASI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."