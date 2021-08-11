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GeriGündem Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
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Haber Giriş: 11.08.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "HEDEF, KOVİD-19'A KARŞI MAVİ BİR TÜRKİYE HARİTASI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."

Koronavirüs tablosunda son durum
Koronavirüs tablosunda son durum!

 

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