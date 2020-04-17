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AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

 

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