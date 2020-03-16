Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından güncel duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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