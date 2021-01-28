Koronavirüs belirtileri neler? Corona virüsün (covid-19) yeni belirtileri ortaya çıktı... Ağız ve elde görülüyor!

Günlük corona virüs belirtileri son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılama süreci başarılı şekilde ülkemizde ve dünyada devam ederken, virüsün yeni belirtileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. İspanya’nın başkenti Madrid'de yer alan La Paz Hastanesi Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar dilde, elde veya ayakta ortaya çıkan şişkinlik ve kızarıkların corona virüs belirtisi olabileceğini ortaya koydu.

KORONA VİRÜS BELİRTİSİ AĞIZDA GÖRÜLEBİLİYOR

Yapılan araştırmalara göre Bilim insanları, doktorların ve hemşirelerin daha hızlı Covid-19 teşhisi koyabilmek için hastalarının ağız boşluklarını, ellerini ve ayaklarını incelemesi gerektiğini söyledi.

British Journal of Dermatology'de yayımlanan çalışmaya IIFEMA'daki sahra hastanesinde 10-25 Nisan tarihleri ​​arasında tedavi edilen 666 hafif-orta Covid-19 hastası dahil edildi.

Hastaların yüzde 45,7'sinin dillerinde, ellerinde veya ayaklarında değişiklikler görüldü.

Öte yandan araştırmacılar hastaların yaklaşık yüzde 40'ında el ve ayaklarının görünümünün değiştiğini açıkladı. En yaygın durumun cilt soyulması (deskuamasyon) olduğu bildirildi.

GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

1-3. gün corona belirtileri

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün corona belirtileri

Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün corona belirtileri

Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün corona belirtileri

Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün corona belirtileri

Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün corona belirtileri

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün corona belirtileri

Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.