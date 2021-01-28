Koronavirüs belirtileri neler? Corona virüsün (covid-19) yeni belirtileri ortaya çıktı... Ağız ve elde görülüyor!
Koronavirüs belirtileri gündemde yer almaya devam ederken İspanya'da yapılan çarpıcı araştırma dikkat çekti. Öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş ile kendisini gösteren korona virüs günlük belirtilerinde ağız, el veya ayaklarda aniden ortaya çıkan değişikliklerin corona virüs semptomu olabileceği öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ise Kovid-19'un hayati risk oluşturan belirtisi nefes darlığı olarak biliniyor. Diğer yandan 2-3 hafta sonrasında geçmeyen kuru öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısının tedaviden sonra da devam edebildiği uzmanlar tarafından açıklandı. İşte, gün gün korona belirtileri.
Günlük corona virüs belirtileri son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılama süreci başarılı şekilde ülkemizde ve dünyada devam ederken, virüsün yeni belirtileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. İspanya’nın başkenti Madrid'de yer alan La Paz Hastanesi Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar dilde, elde veya ayakta ortaya çıkan şişkinlik ve kızarıkların corona virüs belirtisi olabileceğini ortaya koydu.
KORONA VİRÜS BELİRTİSİ AĞIZDA GÖRÜLEBİLİYOR
Yapılan araştırmalara göre Bilim insanları, doktorların ve hemşirelerin daha hızlı Covid-19 teşhisi koyabilmek için hastalarının ağız boşluklarını, ellerini ve ayaklarını incelemesi gerektiğini söyledi.
British Journal of Dermatology'de yayımlanan çalışmaya IIFEMA'daki sahra hastanesinde 10-25 Nisan tarihleri arasında tedavi edilen 666 hafif-orta Covid-19 hastası dahil edildi.
Hastaların yüzde 45,7'sinin dillerinde, ellerinde veya ayaklarında değişiklikler görüldü.
Öte yandan araştırmacılar hastaların yaklaşık yüzde 40'ında el ve ayaklarının görünümünün değiştiğini açıkladı. En yaygın durumun cilt soyulması (deskuamasyon) olduğu bildirildi.
GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
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