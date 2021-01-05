Koronavirüs belirtileri arasında… Beyin sisi nedir?

Bilim insanları koronavirüsün uzun süreleri etkilerini araştırmayı devam ederken, semptomları hafif geçiren hastaların gün geçtikçe daha fazla beyin ve sinir sistemine etki eden nörolojik rahatsızlıklar yaşadığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, virüs ve spike proteini gören bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonrası kişide beyin sisi, yorgunluk ve diğer sorunlar ortaya çıktığını belirtiyor. Buna göre Covid-19 ile mücadelede "vücut aşırı hızlanıyor" ve virüs altüst olduktan sonra bile aşırı tepki vermeye devam ediyor. Bağışıklık reaksiyonu nedeniyle, baş dönmesi, ağrı ve beyin sisi ortaya çıkabiliyor.

Beyin sisi yaşayan kişilerde bir anlık hafıza kaybı, konsantrasyon bozukluğu, kafa karışıklığı, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk gibi belirtiler görülüyor. Koronavirüs geçirildikten sonra da beyin sisinin belirtileri devam edebiliyor.



SİSLİ BEYİN İÇİN 10 İŞARET



1) Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma, konsantrasyon eksikliği

2) Sık sık eşya kaybetme, yapılacak işleri hatırlamada zorlanma, karıştırma

3) Karar verme güçlüğü, bir işi başlama ya da tamamlamada güçlük çekme

4) Uykuya dalmada ve sürdürmede

zorlanma, kalitesiz uyku

5) Düşünceleri toparlamada ve kelime bulmada zorlanma

6) Endişe ve kaygı hali, olumsuz düşüncelere yoğunlaşma

7) Sabah yorgunluğu, enerjisizliği, güne mutsuz başlama

8) Uyku atakları, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları

9) Duygu durum değişiklikleri, gereksiz öfke nöbetleri

10) Bitkinlik, yorgunluk, tükenmişlik hissi