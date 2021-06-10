MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronavirüs aşısının iki dozunu da olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek
GeriGündem Koronavirüs aşısının iki dozunu da olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısının iki dozunu da olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs aşısının iki dozunu da olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek

Her iki Kovid-19 aşısını olanlar, TBMM yerleşkesine 14-30 Haziran'da ziyaretçi olarak girebilecek.

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruya göre, her iki Kovid-19 aşısını olan vatandaşların, TBMM yerleşkesi ve eklentisine, 14-30 Haziran'da ziyaretçi olarak kabulüne karar verildi.

Aşı olmayanlar için 14-30 Haziran'da, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde, ziyaretçi kabulü yapılmaması kararı alındı.

TBMM yerleşkesine, 13 Mart 2020'den bu yana Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında, grup toplantıları da dahil ziyaretçi kabul edilmiyordu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi