Koronavirüs aşısından sonra banyo yapılır mı? Mikrobiyoloji uzmanı açıkladı
Koronavirüs aşısından sonra banyo yapılır mı sorusu, aşı sırası gelen kişilerin aklındaki soru işareti olmaya devam ediyor. Koronavirüs aşısı sonrasında duş alınıp alınmayacağına dair bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, koronavirüs aşısından sonra banyo yapılması durumunda nasıl bir sonuçla karşılaşılacağını aktardı.
Prof. Dr. Dilek Arman, “Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?” sorusuna “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” yanıtını verdi.
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