Koronavirüs aşısında talep patlaması! 55 yaşı duyan kuyruğa girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın COVID-19 aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasının ardından, vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. E-Nabız uygulamasına yoğun ilgi nedeniyle bir süre erişilemedi.

BU KEZ NİYE KUYRUK OLDU?

Aşı kuyruğu bugüne kadar ilk kez görüldü. Bunun en önemli nedenlerinden biri 55 yaş üzerinin nüfusta sayısal olarak en büyük grubu oluşturması. Bu grup bilinçli hareket edip izin çıkar çıkmaz aşı olmak için randevu aldı. Bir diğer neden ise BioNTech aşısının sınırlı sayıda bulunması ve soğuk zincir nedeniyle sadece belli hastanelerde yapılması. BioNTech’i tercih edenler fazla, aşı merkezleri de sınırlı olunca ilk kez kuyruklar oluştu.

İstanbul’da yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Geceden randevu alabilen 55 yaş üzeri vatandaşlar, sabah hastaneye koştu. Yoğunluk olunca aşı sıralarında da sarkmalar yaşandı. Aşı saati geçen bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Personel ise hem yoğunluğu azaltmaya hem de sosyal mesafeyi ayarlamaya çalıştı. Hastaneye takviye aşıların gelmesiyle yoğunluk azaldı.

‘AŞI OLDUM, MUTLUYUM’

Aşı olmak için sabah erken saatlerde randevu alan Yurdagül Bezirgan, “Bir yıldır bugünü bekliyordum. Çok dikkat ettim geçen sürede. Hiç hastalık geçirmedim. 56 yaşındayım. Aşı sırası bize gelince hemen randevu alıp geldim. Almanya’da çocuğum var. Alman aşısı olmamı istedi. İleride oraya gidersem sıkıntı olmaması için. Hastanede yoğunluk nedeniyle aşı bitmiş. Bir süre ara verdiler, aşı gelince tekrar başladılar” dedi.

İFTAR SONRASI AŞI SIRASI

55 yaş üstüne randevuların açılmasıyla, önceki gece Ankara’daki aşı merkezlerinin önünde iftar sonrası kuyruklar oldu.

FAZ-2’NİN İLK SONUÇLARI: YERLİ AŞIDA YAN ETKİLER KLASİK

KAYSERİ’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde geliştirilen yerli korona aşısının Faz-1 çalışması ardından Faz-2’de de gönüllü uygulaması tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan uygulamaya ilişkin raporlanma süreci devam ediyor. Yerli aşı adayının raporlama çalışmasında görev alan Prof. Dr. Orhan Yıldız, Faz-2’nin ilk sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Gönüllülerde yaptığımız incelemelerde yaklaşık 100 parametreye bakılıyor. Şu ana kadar yapılan incelemelerde Çin aşısında gördüğümüz klasik yan etkileri yerli aşıda da görüyoruz; aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, şişlik olabiliyor.”

İSRAİL 2022 AŞILARINI ŞİMDİDEN SİPARİŞ ETTİ

NÜFUSA göre en fazla aşılamayı yapıp normalleşme konusunda adımlar atmaya başlayan İsrail, gelecek yılki talebi için şimdiden sipariş verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Pfizer ile 2022 için milyonlarca dozluk ek anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Alınan aşı miktarı ilan edilmedi, ancak Jerusalem Post’a konuşan kaynaklar bunun 9 milyon doz olduğunu söyledi. Netanyahu yayınladığı bir video mesajda, “İsrail koronaya karşı savaşta dünyaya liderlik edecek” dedi. Netanyahu, Moderna ile de doz miktarını arttırmak istediklerini ekledi. Haber sitesi Walla, Moderna ile 7.2 milyon dozluk ek anlaşma yapıldığını yazdı.

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