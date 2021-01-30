Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken sözler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeye getirilen aşıların gönüllü olarak yapılması gerektiğini söyledi. Kendisinin de aşı yaptırdığını belirten Özlü, "Benim kişisel fikrim, aşının zorunlu olmasından yana değil. Ben gönüllülükle yapılmasından yanayım. Zorunlu aşıya taraftar değilim. Ama gönüllülük olarak da olsa Türkiye'de pek çok kişinin aşı yaptıracağına inanıyorum. Tabi ilk başta tereddütler olabilir. Ama zaman içinde bu tereddütler ortadan kalkacaktır ve insanlar aşıya ulaşıp aşı yaptıracaklardır. Ben aşı oldum. Bir yan etki fark etmedim. Herhangi bir olumsuz bir etki görmedim" diye konuştu.



'HERKESİN AŞI OLMASI GEREKİYOR'



Vatandaşlardan Ali Cihat Soysal, aşının insan sağlığı için önemli olduğunu belirterek “Ama bu aşıyı devlet büyüklerimizin hepsi oldu. Bence herkesin de yaptırması lazım. Zaten senin benim aşılanmamla geçmez bu salgın. Herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi lazım" diye konuştu.



Türkiye'de uygulanan aşının gönüllü olması gerektiğini söyleyen Sevdanur Al ise, "Ben aşı vurulmadım ve vurulmak da istemiyorum. Ama çevremde aşı olan çok kişi var. Bir yan etkisini henüz görmediler" dedi.







'AŞILANSAK DA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ'



Kentte, mesai sonrası maske takmaktan yüzünde izler oluşan, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca salgınla savaşan sağlıkçıların simgesi olan yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu da vurulduğu aşıyla ilgili, "Aşılama süreci sürüyor. Aşılanıyoruz ama yine de kontrolü elden bırakmadan yine maskemizi takmaya, temizliğimize dikkat etmeye devam ediyoruz. Aşı vuruldum ben ama aşı vurulmak demek, ‘hani maskemi çıkarayım atayım’ demek değil. Yine koruma önlemlerini alıp öyle devam ediyoruz. Her aşının yüzde 100 koruma oranı yok. Aşıyla antikor seviyeniz yükseliyor ama bu sizi tamamen korudu anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bulaştırıcı da olabilirsiniz" dedi.