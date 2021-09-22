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Koronavirüs aşısı yaptırmayan sanayici kardeşlerden acı haber

#Koronavirüs#Ahmet Haydar Gül#Ali Gül
Koronavirüs aşısı yaptırmayan sanayici kardeşlerden acı haber

Adana'da 10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören sanayici Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49), dün akşam 2 saat arayla hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

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Nuri PİR/ADANA (DHA) - Uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı olan Ahmet Haydar Gül ile ağabeyi Ali Gül, 11 Eylül’de hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Koronavirüs aşısı yaptırmayan sanayici kardeşlerden acı haber

Ali Gül

2 SAAT ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Durumları kötüleşen kardeşler, müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla yaşamlarını yitirdi. İki çocukları olduğu öğrenilen kardeşler, bu sabah Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 Kardeşlerin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Koronavirüs aşısı yaptırmayan sanayici kardeşlerden acı haber

Ali Haydar Gül

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#Koronavirüs#Ahmet Haydar Gül#Ali Gül