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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

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Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.

 

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