Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? İşte Diyanet bilgisi

'Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?' sorusu, ramazan ayı içinde aşı vurulmayı planlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle bu konuda Diyanet'in yanıtını merak ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oruçlu iken aşı olmak konusundaki açıklaması...

Diyanet'in 'Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?' sorusuna yanıtı şöyle;

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz."

Öte yandan bu soruya yanıt olarak şu cümleler de ekleniyor;

"Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir."

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