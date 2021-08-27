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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 27.08.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısı olmamıştı... Sağlık çalışanı Yılmaz Çiçek'ten acı haber

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Koronavirüs aşısı olmamıştı... Sağlık çalışanı Yılmaz Çiçek'ten acı haber

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde laboratuvar teknisyeni olan Yılmaz Çiçek (50), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Çiçek'in koronavirüs aşısı olmadığı belirtildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Yılmaz Çiçek, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Çiçek, evinde karantina altına alındı.

12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

3 günün sonunda durumu ağırlaşan Çiçek, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Çiçek, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yılmaz Çiçek'in cenazesi Avanos ilçesi Çalış Beldesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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