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Haber Giriş: 27.12.2020 - 21:38 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Bakan Koca'dan 'gecikme' açıklaması!

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Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Bakan Koca'dan 'gecikme' açıklaması!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin ertelendiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından, günlerdir aşının gelişine odaklanan vatandaşlar, aşıların geliş tarihini araştırıyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir." ifadelerini kullandı. İşte, ayrıntılar...

Bakan Koca, Twitter'dan Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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