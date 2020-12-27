Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Aşının uygulanacağı tarih…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşılarının pazartesi günü ülkemizde olacağını, 4.5 milyon doz Alman BioNTech aşısının da alınacağını açıkladı. Bilim Kurulu üyeleri ise aşıların en erken iki haftalık sürecin sonunda kullanıma hazır olacağını bildirdi. İşte korona virüs aşısıyla ilgili yapılan açıklamaların detayları…



Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin odaklandığı aşı çalışmalarıyla ilgili kararları bildirdi. İngiltere’de mutasyona uğrayan virüs hakkında da görüşlerini bildiren Koca, virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alındı.

İşte Bakan Koca'nın aşı çalışmaları değerlendirmeleri:

"İNAKTİF AŞI BİLİNEN EN KADİM AŞI YÖNTEMİDİR"



DSÖ de bu durumun aşı çalışmalarını olumsuz etkilemeyeceğini açıkladı. Bugün en çok merak ettiğiniz konunu aşı olduğunu biliyorum. Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum. İnaktif aşı bilinen en kadim aşı yöntemidir. En basit ifadeyle virüs uygun ortamlarda çoğaldıktan sonra öldürülerek onu tanıması için vücuda enjekte edilmesidir.

Bu aşı türüyle ilk defa bağışıklama amaçlı aşı yapılmıyor. Bu , faydasından emin olduğumuz bir yöntemdir. Ayrıca ülkemizde devam eden aşı çalışmalarından önde giden 3 tanesi inaktif aşılardır. Bununla birlikte ülkemizde adenovirüs temelli iki aşı adayımız insan çalışmalarına ulaşmıştır.



Başından beri Türkiye'de klinik çalışması olan, kendi insanımızda etkisi gösterilmiş bir aşıyı kullanmak istediğimizi beyan ettik. İnaktif aşının ülkemizdeki faz-3 klinik çalışması başarıyla sürmektedir. Vaka sayılarının yüksek olduğu günlerde çalışma da çok hızlı ilerlemekteydi.



Vaka sayıları aldığımız tedbirlerle hızla azalınca klinik çalışma da yavaşlamış oldu. Kurumumuzda çalışmanın ara sonuçlarını Bilim Kurulumuza sunmuştur.



AŞI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?



Bilim Kurulumuzun değerlendirmesiyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili olduğundan eminiz.



Bu güzel haberi yeni bir haber ile süslemek isterim. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor.



Bu güzel haberlerin milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



AŞILAMA STRATEJİSİ NASIL OLACAK?



Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'de aşılar olacak. Özellikle Bilim Kurulumuz daha önce bu konuyla ilgili geniş bir çalışma yaptı. 4 aşamalı bir strateji hazırlandı.

İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı. Öncelikle sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. 9 milyon kişini olacağını söyleyebilirim ilk aşamada.

Mümkün mertebe daha kısa bir zaman diliminde, en geç nisan olmak üzere ilk iki hatta üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı düşünüyoruz. Bu aşılamayı yaparken birinci basamak sağlık hizmetlerinin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Aile Sağlığı Merkezlerimiz ve kamu, üniversite hatta özel hastanelerimiz bu aşılama için kullanılmış olacak. Günde ortalama 1.5-2 milyona kadar aşıyı yapmamızın imkanı olduğunu söyleyebilirim.