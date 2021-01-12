Koronavirüs aşısı için geri sayım başladı, analizlerde sona gelindi... 'Rıza metni' alınacak

Sağlık Bakanlığı, Çin’den sipariş edilen 3 milyon doz Coronavac aşısının 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye getirildiğini ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’na sevk edilerek, analiz sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Analiz için en az 14 günlük süre gerekiyordu. Bu sürede sona gelindi. TİTCK’nın aşının güvenliği ve etkinliğiyle ilgili onayı vermesi durumunda önümüzdeki günlerde Ankara’daki ana depodan soğuk hava deposu bulunan TIR’larla illere dağıtım ve aşılama başlayacak.

UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Aşılar öncelikle hastanelere gönderilerek sağlık personeline uygulanmaya başlanacak. Bir kısmı ise aile sağlığı merkezlerindeki aşı depolarında bulunacak. Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderilecek aşıların taşınacağı TIR’ların tanıtımını da yaptı. Aşılarda soğuk zincir her zaman korunacak. Coronavac aşısı için 2-8 derecelik sıcaklık gerekiyor. İllere dağıtım yapacak TIR’larda ısı bu derecenin altına düşmeyecek. Ayrıca TIR’larda, soğuk zincirin bozulma ihtimaline karşı da gerekli önlemler alınacak. Bu konuyla ilgili TIR’larda bir uyarı sistemi bulunacak.

NASIL UYGULANACAK?

Türkiye’de sağlık personeli sayısı yaklaşık 1.5 milyon. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısının sağlık personeline uygulanması planlanıyor. Ancak ilk doz yapıldıktan sonra, Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda bağışıklama hızlandırılarak, sağlık personeli ikinci dozu olmadan, 65 yaş üzeri vatandaşlar da aşılanmaya başlanacak.

BU TIR'LAR TAŞIYACAK





Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının illere dağıtımını yapacak Sağlık Bakanlığı’na ait iklimlendirme özellikli firigofirik araçlar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’nda hazır bekletiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, dün TIR’ların tanıtımında aşı dağıtımına ilişkin şu bilgileri verdi: “Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aşıların dağıtımını yaparken tek bir ile gitmiyor. Güzergah ve rota planlaması yapılıyor. Bu durum, aşının hacmine ve gidilecek yere göre değişmekle birlikte genelde rotalarımız var. Bu rotalarla Ankara’dan çıkan araç Türkiye’nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaşıyor. İllerde yeterince aracımız var. Aşılar, illere verilen rakamlara göre, 10’un üzerindeki iklimlendirmeli araçla tüm Türkiye’ye aynı anda sevk edilecek, en kısa sürede 81 ilin deposuna teslim edilecek.”

ENDONEZYA'DA YÜZDE 65.3 ETKİNLİK

Endonezya, Çinli Sinovac şirketine ait koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi. Gıda ve İlaç Ajansı açıklamasında, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen ‘CoronaVac’ aşısıyla ilgili son klinik çalışmalar, yüzde 65.3 etkili olduğunu ortaya koydu. Endonezya, aşının 3. faz çalışmalarında yer alıyordu. Böylece Sinovac'ın aşısı ülkede kullanım izni alan ilk aşı oldu. Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, ülke genelinde aşılamanın 14 Ocak'ta başlayacağını ve önce sağlık çalışanlarının aşılanacağını ifade etmişti. Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech şirketi de 2021 yılı için koronavirüs aşısı teslimat hedefini 1.3 milyar dozdan 2 milyar doza yükselttiğini duyurdu. Şirket, kapasite arttırımı için Almanya’nın Marburg yerleşimindeki bir tesisi almıştı.

AŞI OLANLAR ÖNCE RIZA FORMU ONAYLAYACAK

Çin’den gelen 3 milyon dozluk ilk parti aşıların hazırlıklarında sona yaklaşılırken önümüzdeki hafta belirlenen plan dahilinde aşılar yapılmaya başlanacak. Hükümet yetkilileri, Alman BioNTech’le yapılan anlaşma gereği ilk 500 bin aşının da 10 gün içinde Türkiye’de olacağını öne sürdüler. Aşılama önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak.

Aşı yapılanlara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması için gerektiği öğrenildi. İki doz arasındaki sürenin açılmasına, yani 28 gün olmasına Bilim Kurulu karar verdi. İnaktif aşılarda iki dozun arası ne kadar açılırsa, o kadar etkin olduğu belirtiliyor.

KRİTİK İKİ AY

Vakalardaki gerileme de yakından takip ediliyor. Vakaların 3 gün içinde 7 binin altına düşeceği, kontrollü hayatın devam etmesi durumunda, sağlık altyapısının bu süreci yönetebileceği ifade edildi. Şubat ve mart aylarının kritik olduğu, baharla birlikte aşama aşama yeni uygulamalara geçilebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, “Önemli olan önümüzdeki iki ay önlemlere uyulması ve hızla aşılama yapılması. Bu iki ay kritik bir dönemeç” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Beştepe’de toplanan yeni yılın ilk kabinesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak, “Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız” dedi. Çin’den alınan 3 milyon koronavirüs aşısının bu hafta sonuna kadar yapılmaya başlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

KISITLAMALARI KADEMELİ AZALTACAĞIZ

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gerilettik. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli şekilde hafifledi. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde açtıkları sıkıntıları yakinen biliyoruz. Salgına bir çözüm bulunana kadar tedbirlerle kendimizi savunmaya mecburuz.

Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Gelinen aşamada önemli bir hususta aşı çalışmalarıdır. Türkiye faaliyetleri yakinen takip etmektedir. Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bakarak) Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? ‘Perşembe veya cuma olur’ diyor. Böylece belirlenen sıraya göre bu tarihte aşılar başlayacak. Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar buna başlayacağız.