Koronasözlük

Koronavirüs: Bu tek bir virüs değil bir virüs ailesinin genel adı. Soğuk algınlığından MERS ve SARS’a kadar çok daha ağır hastalıklara yol açabilen bir grip virüsü ailesi için kullanılıyor.



Sars-Cov-2: Bu ailenin gündemdeki salgınlara yol açan son üyesi.



COVID 19: Sars-Cov-2’nin yol açtığı hastalığın adı. ‘Corona, virüs ve disease (hastalık) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.



SARS-CoV: 2003 yılında ortaya çıkan Uzakdoğu’da Misk kedileri kaynaklı virüs.



MERS-CoV: 2012’de Arap Yarımadası’nda develerden yayılan virüs.



Pnömoni: Zatürrenin tıbbi adı



Korona: Latince ‘taç’ anlamına geliyor. Virüsün üzerindeki çubuksu protein uzantıları virüsü taca benzettiği için böyle bir adlandırma yapılmış.



Seyahat öyküsü: Virüs şüphesiyle hastaneye başvuranların son 14 gündeki seyahatlerine dair sorgulama.



Temas öyküsü: Virüslü bir hastayla bağlantılı kişinin, o hastayla fiziki yakınlık durumuna dair sorgulama.



Endemi: Yerel ölçekli salgın hastalık.



Epidemi: Büyük çaplı bölgesel salgın.



Pandemi: Bütün dünyayı etkileyen küresel salgın.



Epidemiyoloji: Salgın hastalıklarla ilgilenen bilim dalı.



Asemptomatik: Hastalığın semptom-belirti vermeyen, sessiz seyreden hali.



Kontamine: Bulaşma.



Fatalite hızı: Hastalık nedeniyle tanı konulmuş hastalar için ölüm oranı.



Zoonotik: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık veya virüsler için kullanılan sıfat.



Patojen: Hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde.



14 gün kuralı: Seyahat veya temas öyküsünden şüphelenilen hastanın takip ve gözlem süresi. Virüsün ortaya çıkma süresine göre belirlendi.



Şüpheli vaka: Somut teşhis konulamamış durum.



Olası vaka: Henüz kesin tanı konulmamış ancak belirtiler görülen durum.



Kesin vaka: Tanımlanmış, teşhisi konulmuş hasta.



Vaka takip algoritması: Sağlık Bakanlığı’nın virüsün teşhis ve tedavi sürecine dair detaylı rehberi



Temaslı: Virüslü bir vakayla fiziki yakınlığı olan kişi.



Uçak temaslısı: Virüs şüphelisi kişiyle aynı uçakta iki ön, iki arka ve iki yan koltuktaki yolcu.



İzolasyon odası: Teşhisli vakaların konulduğu özel yalıtımlı bölüm.



1. Basamak sağlık kuruluşu: Sağlık ocağı veya aile hekimlikleri gibi kurumlar.



2. Basamak sağlık kuruluşu: Devlet hastaneleri ve özel hastaneler.



3. Basamak sağlık kuruluşu: Eğitim ve araştırma ile üniversite hastaneleri.