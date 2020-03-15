MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoronasözlük
GeriGündem Koronasözlük
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Musa KESLER
Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Koronasözlük

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Koronasözlük
Abone Olgoogle-news

Dünyayı durma noktasına getiren koronavirüs, bir numaralı gündemimiz oldu. Nasıl korunuruz, ya biz de kaparsak endişesiyle gözümüz kulağımız 24 saat uzmanlarda. Ama terminolojiyi de anlamak zor. İşte o yüzden koronavirüsle ilgili terim, kavram ve anlamları derledik...

Koronavirüs: Bu tek bir virüs değil bir virüs ailesinin genel adı. Soğuk algınlığından MERS ve SARS’a kadar çok daha ağır hastalıklara yol açabilen bir grip virüsü ailesi için kullanılıyor.

Sars-Cov-2: Bu ailenin gündemdeki salgınlara yol açan son üyesi.

COVID 19: Sars-Cov-2’nin yol açtığı hastalığın adı. ‘Corona, virüs ve disease (hastalık) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

SARS-CoV: 2003 yılında ortaya çıkan Uzakdoğu’da Misk kedileri kaynaklı virüs.

MERS-CoV: 2012’de Arap Yarımadası’nda develerden yayılan virüs.

Pnömoni: Zatürrenin tıbbi adı

Korona: Latince ‘taç’ anlamına geliyor. Virüsün üzerindeki çubuksu protein uzantıları virüsü taca benzettiği için böyle bir adlandırma yapılmış.

Seyahat öyküsü: Virüs şüphesiyle hastaneye başvuranların son 14 gündeki seyahatlerine dair sorgulama.

Temas öyküsü: Virüslü bir hastayla bağlantılı kişinin, o hastayla fiziki yakınlık durumuna dair sorgulama.

Endemi: Yerel ölçekli salgın hastalık.

Epidemi: Büyük çaplı bölgesel salgın.

Pandemi: Bütün dünyayı etkileyen küresel salgın.

Epidemiyoloji: Salgın hastalıklarla ilgilenen bilim dalı.

Asemptomatik: Hastalığın semptom-belirti vermeyen, sessiz seyreden hali.

Kontamine: Bulaşma.

Fatalite hızı: Hastalık nedeniyle tanı konulmuş hastalar için ölüm oranı.

Zoonotik: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık veya virüsler için kullanılan sıfat.

Patojen: Hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde.

14 gün kuralı: Seyahat veya temas öyküsünden şüphelenilen hastanın takip ve gözlem süresi. Virüsün ortaya çıkma süresine göre belirlendi.

Şüpheli vaka: Somut teşhis konulamamış durum.

Olası vaka: Henüz kesin tanı konulmamış ancak belirtiler görülen durum.

Kesin vaka: Tanımlanmış, teşhisi konulmuş hasta.

Vaka takip algoritması: Sağlık Bakanlığı’nın virüsün teşhis ve tedavi sürecine dair detaylı rehberi

Temaslı: Virüslü bir vakayla fiziki yakınlığı olan kişi.

Uçak temaslısı: Virüs şüphelisi kişiyle aynı uçakta iki ön, iki arka ve iki yan koltuktaki yolcu.

İzolasyon odası: Teşhisli vakaların konulduğu özel yalıtımlı bölüm.

1. Basamak sağlık kuruluşu: Sağlık ocağı veya aile hekimlikleri gibi kurumlar.

2. Basamak sağlık kuruluşu: Devlet hastaneleri ve özel hastaneler.

3. Basamak sağlık kuruluşu: Eğitim ve araştırma ile üniversite hastaneleri.

False
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle