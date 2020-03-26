Koronanın sessiz mağdurları

KİMSESİZ KALDILAR



Timur Ugan (Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı): “Sokak hayvanları çok zor durumda. Caddelerde kasapların, restoranların etrafında yaşayan hayvanlar vardı. Esnaf besliyordu onları. Şimdi kimsesiz kaldılar. Şu an bizim için de en büyük sorun yiyecek bulmak. Restoranlarla anlaşıp artık yiyecekleri alıyorduk. Şimdi o da kalmadı. Büyük bir market zinciri sağolsun tüketim tarihi geçmiş ürünlerini hayvanları beslememiz için bize veriyor. Ancak bazı zincirler çok duyarsız. Onlar da destek vermeli bu süreçte. İnsanlar yiyecek artıklarını çöpe atmak yerine konteyner yanında uygun kaplara bırakabilirler. Belediyeler de bu konuda duyarlı olmalı. Muhtemel bir sokağa çıkma yasağı halinde arkadaşlarımızın izinli olması için valiliklere başvurmaya hazırlanıyoruz.”



KURU MAMA VERİYORUZ



Ramazan Ölçer (Huysuz İhtiyar Hayvan Hakları Derneği Başkanı): “Özellikle restoranlar etrafında yaşayan kedi ve köpekler zor durumda kaldı. Bizim de yiyecek artığı bulmakta zorluklarımız var. Kuru mama ile beslemeye çalışıyoruz. İnsanlar bu konuda daha duyarlı olabilirler. Dernekler hem şehir merkezindeki hem kırsal kesimdeki hayvanları beslemeye devam ediyor.”



KUŞLAR DA ETKİLENDİ



Arzu Akgün (Hayvansever-Aktivist): “Kediler ve köpekler gibi parklardaki güvercinler de bugünlerden etkilendi. İnsan eliyle besleniyorlardı. Hem belediyelerin hem de insanlarımızın bu duruma dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama her zaman daha fazlasına ihtiyaç var. Boğaz’daki martılar bile bu durumdan etkilendi diyebilirim rahatlıkla.”



BELEDİYE DESTEĞİ ŞART



Işkın Moğol Alçı (Hayvan hakları aktivisti): “Haftada iki-üç gün Kurtköy bölgesinde kırsal alandaki köpekleri besliyorum. Yeni köpekler de bırakılmış bölgeye. Belki kapatılan barınaklardan geldi. Köpekleri hiç bu kadar aç görmemiştim. Belediyelerin bu işe el atması lazım. Gönüllüler zaten üzerlerine düşeni yapıyor.”