Koronalı çıkabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından şunları söyledi: Şu ana kadar ülkemizde bir vakaya rastlanmadı. Ancak bu salgının Türkiye’de görülmeyeceği anlamına gelmez. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir ve 3-5 gün içinde karşımıza çıkabilir. Çünkü son 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış olan vatandaşımız var. Bugüne kadar 940 şüpheli vakamız oldu. 28 Şubat’tan bu yana gelen 13 bin 834 vatandaş oldu. Hastalık bulgusu olduğunu düşündüğümüz 5 kişiyi ise sağlık kuruluşlarımıza götürdük. Tetkikler negatif çıktı, iki vaka için ise sonuç bekleniyor. İran’dan gelen ve Kum-Meşhed öyküsü olanlar hariç diğer 76 vatandaşımızı evlerine gönderdik ama 14 günü evlerinde tamamlayacaklar.”

Bakan Koca, maskeyle ilgili olarak “Vatandaşımızın ihtiyacı sağlanmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’nın ön izniyle yurtdışına satış yapılacak” dedi.

3 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgınında dünya genelinde 3 bin 66 kişi hayatını kaybederken bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

