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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koronadan kaçamadı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Koronadan kaçamadı
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Medikal maske takarak evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan İsmail Ç.’nin polis operasyonundan önce koronavirüse yakalanarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İstanbul’da Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen Temmuz ayında, Başakşehir ve Beykoz’da evlere girerek hırsızlık yapan çeteyi, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak tespit etti. Polis, çeteye yönelik operasyon düzenlemeden önce hırsız grubu içerisindeki hedef şüphelilerden İsmail Ç.’nin (26) bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı. İsmail Ç.’nin tedevi gördüğü hastaneye giden polis, hırsızlık sırasında maske takan İsmail Ç.’nin COVID-19’a yakalandığını ve hayatını kaybettiğini öğrendi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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