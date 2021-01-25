Koronadan kaçamadı

İstanbul’da Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen Temmuz ayında, Başakşehir ve Beykoz’da evlere girerek hırsızlık yapan çeteyi, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak tespit etti. Polis, çeteye yönelik operasyon düzenlemeden önce hırsız grubu içerisindeki hedef şüphelilerden İsmail Ç.’nin (26) bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı. İsmail Ç.’nin tedevi gördüğü hastaneye giden polis, hırsızlık sırasında maske takan İsmail Ç.’nin COVID-19’a yakalandığını ve hayatını kaybettiğini öğrendi.