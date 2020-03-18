Koronadan gözaltı

Kahramanmaraş’ta Zekeriya Atak, önceki akşam Facebook sayfasından “Son dakika: Kahramanmaraş'ta Yenişehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle bakılan 2 hastanın sonucu pozitif çıktı” şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşım altına yapılan bir yoruma da “Yarın yetkililer açıklama yapacak” diye yanıt veren Atak, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Atak, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘halk arasında korku ve panik yaratmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.



GÜLEREK POZ VERDİ



Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirildiği hastanede rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve gülerek gazetecilere poz veren Atak, “2 tane koronavirüs çıktı, dedik, suç mu?” dedi. Atak sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'İZDİVAÇ' ÜNLÜSÜ

Zekeriya Atak, 2016’nın şubat ayında Zuhal Topal’ın özel bir televizyon kanalında sunduğu izdivaç programıyla tanınmıştı. Atak, olayla ilgili sosyal medyada yayınladığı bir videoda şarkıcı Seda Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira idari para cezasına çarptırılmıştı.