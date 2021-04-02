Koronada yeni gündem: Aşı orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Aşı orucu bozar mı” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, oruç tutmalarına başka bir engel bulunmuyorsa, iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.”

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