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Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koronada yeni gündem: Aşı orucu bozar mı?

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Koronada yeni gündem: Aşı orucu bozar mı?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “Özellikle kronik hastalar ve 60 yaş üzeri, aile hekimlerine aşının orucu bozup bozmayacağını soruyor. Ancak salgının bitmesi için aşılama yavaşlamamalı. Bu noktada Diyanet’in ve Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşın kafasındaki soru işaretini gidermesi gerekiyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu “Aşı orucu bozar mı” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, oruç tutmalarına başka bir engel bulunmuyorsa, iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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