Koronada sevindiren harita... Kırmızı azalıyor

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100 bin kişide haftalık vaka sayısına göre 628 ile en yüksek il Eskişehir. Eskişehir’i 415 vaka sayısı ile Kırklareli takip ederken, en düşük vaka oranına sahip il ise 8 vaka sayısı ile Şırnak oldu.

EN YÜKSEK İLLER

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya göre vaka sayısı 628 ile en yüksek il Eskişehir. Eskişehir’i 415 ile Kırklareli, 395 ile Ankara, 387 ile Çanakkale, 364 ile Bilecik, 354 ile Edirne takip etti.

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ÜÇ BÜYÜK İLDE DÜŞÜŞ

İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340.61’den 239,48’e, Ankara’da 541.56’dan 395.38’e, İzmir’de ise 324.82’den 247.16’ya düştü. Tabloya göre, 34 ilde giderek düşen vaka sayıları ile Şırnak 100 binde 8 ile mavi renkte yer aldı.