Koronada Meclis’in ilk kaybı: 34 yaşındaydı...

Meclis Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı’nda çalışan İbrahim Sevgi (34), cuma günü halsizlik ve ateş gibi belirtilerle evinden hastaneye gitti. Muayenesi yapılan Sevgi, ‘durumu yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması’ nedeniyle evinde istirahate gönderildi.

HIZLI GELİŞTİ, DÖRT GÜN İÇİNDE...

Ateşi çıkınca yeniden hastaneye giden memur bu kez yatırıldı. Sevgi’nin ani gelişen bir semptomla pazartesi vefat ettiği bildirildi. Ailesinde Covid-19 vakaları bulunan memurun idari izinli olduğu ve rahatsızlandığı süreçte Meclis’e gitmediği belirtildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı başsağlığı mesajında, “Mesai arkadaşımızı Covid-19 sebebiyle, genç yaşta ve ani bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, çok acılı eşine, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum” dedi.