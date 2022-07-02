Koronada bir iyi bir kötü haber

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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, COVID-19 salgını bitmiş gibi davranıldığını belirterek şu uyarıları yaptı: “Şu an İstanbul'da ciddi bir patlama yaşıyoruz. Test pozitifliği, benim bildiğim birçok kurumda yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda. Sevindirici tek haber, en azından tam aşılılarda hafif seyrediyor. Ama aşısız ya da eksik aşılı çok insan var. Zaten COVID için şu an toplu taşımada maske kullanmak lazım. Geçen yılki Omikron dalgasını hatırlayın, hafif geçecek dedik ama 10 bin kişi öldü.”

MAYMUN ÇİÇEĞİ’NDE SALGIN BEKLEMİYORUZ

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz Türkiye’ye de gelen ‘maymun çiçeği’ hastalığına ilişkin de şu bilgileri verdi: “Ciddiye alarak hastalık takibi yapmamız gerekiyor. Örneğin bu vaka Türkiye kaynaklıysa, kimlerle temas etmiş, hastalığı ilk nereden kapmış, ciddi bir filyasyon çalışması yapılmalı ki, yakın çevresi hemen aşılanarak salgının önüne geçilebilsin. Hastalık solunum yoluyla, COVID gibi çok kolay bulaşan bir hastalık değil. COVID’deki gibi büyük bir patlama beklemediğimizi söyleyebilirim ama, önemsiz diyebileceğimiz bir durumda da değiliz. Özellikle bu vaka Türkiye kaynaklı ise bir grup içinde yayılma olasılığı yüksek anlamına gelir. Şu ana kadar dünyada genellikle yaş grubu olarak, sanırım bu hasta da o şekilde, 20-40 yaş arası, çok da sağlık problemi olmayan kişiler arasında gelişiyor. Genellikle de cinsel ilişki sırasındaki yakın temastan kaynaklanıyor. Ama cinsel yolla bulaşan bir hastalık etkeni değil. Cinsel salgılardan bulaşmıyor. Deriden, yakın temasla bulaşabiliyor. Yani derideki yaralara dokunmayla ya da o lezyonları olan kişinin yatak çarşaflarına temasla bulaşabiliyor. Bu hastamızla yakın temas eden kişilerin aşılanmasıyla, ki buna link aşılanma deniyor, kontrol altına alınabilir.”