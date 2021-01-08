Korona virüs aşısı ne zaman yapılacak? Bakan duyurdu! Corona aşı randevusu MHRS'den alınacak

Koronavirüs aşısında gelişmeler Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri ile gündeme geliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Koca, "Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir" ifadesini kullandı. Ancak aşıların uygulanacağı tarihle ilgili kesin bir bilgi açıklanması.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir.

Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada,

"Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Klinik araştırma safhasında ara sonuçları talep edip aşının güvenli olduğunu gördükten sonra araştırmayı yürüten bilim insanlarımıza artık yeni gönüllü kabul etmemeleri bildirildi. Aşının güvenli olduğu anlaşıldıktan sonra yeni gönüllü almaya devam etmemek gerekmektedir. Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir. İnaktif aşının menşei ülkede uzun zamandır Acil Kullanım Onayı bulunmaktadır. Acil Kullanım Onayı verilirken çalışma ile ilgili en güncel veriler incelenecektir." ifadesini kullandı.

RANDEVULAR MHRS EKRANINDA

Vatandaşların ait oldukları sosyal ve demografik grupların sırasını web sayfasından takip edebileceğine dikkati çeken Koca, "Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir." bilgisini verdi.

MHRS'DEN NASIL RANDEVU ALINIR?

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE RANDEVU

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden randevu almak isteyen hastalar, MHRS'nin resmi internet adresi olan "www.hastanerandevu.gov.tr" adresinden gerekli adımları uygulayarak kolayca randevu alabilirler. Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelecek olan ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek, hangi gün ve saate istiyorsanız randevunuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı telefonunuzdan MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.