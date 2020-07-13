Korona unutuldu

Pazar gününü deniz kıyısında geçirmek isteyen İstanbullular dün vapur iskelelerinde aldı soluğu. Yüzlerce vatandaş Adalar vapuruna binmek için Kabataş ve Eminönü iskelelerine gitti. Vapur saatini bekleyen vatandaşlar iskele önünde büyük kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar uyarılara rağmen maske takmazken sosyal mesafe de unutuldu. Sıcak havaya rağmen saatlerce vapuru bekleyen kalabalık adeta virüse davetiye çıkarttı. Yüzlerce kişi 12.00 vapuru ile adalara doğru yola çıktı. Kabataş’tan kalkan vapur, Kadıköy, Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve Bostancı’da durakladı. Şehir Hatları’ndan alınan bilgiye göre Kabataş-Adalar hattındaki 12.00 seferine, ilk durak olan Kabataş İskelesi’nden 894 kişi kart basarak vapura bindi.

‘ÇOK BUNALDIK ARTIK’

Burgazada’ya giden Selin Üzülmez, tek isteklerinin biraz nefes almak olduğunu söyledi: “Artık çok bunaldık, bu korona muhabbetinden dolayı evden çıkamadık. Bir pazar günüm var dolaşmak için, arkadaşlarla anlaştık gidiyoruz. Çok kalabalık evet, kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor, maske takmayanlar bile var, buna bir çözüm bulunması gerek.” Büyükada’ya gitmek için Kabataş iskelesine gelen Ahmet Nejat Bulut, “Uzun zaman sonra denize gireceğim, çok kalabalık virüs bulaşma olasılığı çok yüksek ama gidiyoruz. Maskemizi taktık artık bakalım inşallah bulaşmaz” ifadelerini kullandı.



