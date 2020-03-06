Korona transit geçti

Türkiye’de pozitif vakaya rastlanmadığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından şunları söyledi: “Singapur’a giden THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs bulguları belirlendi. Fransız vatandaşı, transit bir yolcu. İstanbul aktarmalı. Burada ateşi görülmemiş. Termal kameraya takılmamış. Bu nedenle uçağın dönüşte yolcu taşımamasını istedik. Mürettebat gözlem altında ve numuneleri alındı. Sonuçları çıkınca paylaşacağız.” Bakan Koca, Fransız yolcunun geldiği uçakta Türk yolcu olması durumunda gerekli tedbirlerin alınacağını belirterek “Bilim Kurulu’nun bu konuyla ilgili algoritması var. Yolcuda test pozitif ise kameralar yardımıyla ön, arka, yan ikişer koltuk olmak üzere tespit edilen kişilerin 14 gün izole edilmesi önerisi bulunuyor. Türk vatandaşımız varsa mutlaka bu uygulamayı yapıyoruz” dedi.

AVRUPA AĞIRDAN ALDI

Bakan Koca şöyle devam etti: “84 ülkede virüs tespit edildi. Aldığımız tedbirlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Ancak bugün geldiğimiz noktada ne kadar önemli adımlar atmış olduğumuz ortada. Avrupa bu dönemde tedbirleri maalesef ağırdan alıyor. Avrupa birkaç sığınmacıyı risk gördü, ancak koronavirüsü risk görmedi ve bu dönemde komşu ülkelerde de ağırdan tedbirlerin alınmasıyla koronavirüs ile ilgili endişeler arttı. Virüs sınırımıza dayandı. Sınır ülkelerindeki kontrolsüzlük, Avrupa’da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek ülkemizi risk altına sokuyor.”

YANINDAKİ YOLCULAR TESPİT EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, THY ile Singapur’a giden Fransız vatandaşı yolcunun ismi ve numune sonuçlarının pozitif çıktığı resmi olarak Türkiye’ye bildirildi. Londra’dan Türkiye’ye gelen ve transit yolcu olan kişinin ilk geldiği uçaktaki yakın temaslı kişilerin tespitine başlandı. Bu kişiler Türk vatandaşıysa gözlem altına alınacak. Değilse, vatandaşı olduğu ülkeye bildirimde bulunulacak. Fransız vatandaşı olan kişinin havaalanında temasta bulunduğu kişiler de kamera kaydına bakılarak belirleniyor. O kişiler ile temasta bulundukları diğer kişiler gözlem altına alınacak.