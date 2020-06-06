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Hürriyet
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AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 18:31,Son Güncelleme:

Korona testinden kaçtılar... İkisi de pozitif!

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Korona testinden kaçtılar... İkisi de pozitif!
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı sırada hastaneden kaçan 2 kişi, yakalandı.

Yakınlarında koronavirüs tespit edilen 2 genç, test için Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.

Test yapılacağı sırada pencereden atlayarak hastaneden kaçak gençler, Hürriyet Mahallesinde polis ekiplerince yakalandı.

Gerekli tedbirler alındıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülen gençlere yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bu kişilerin tedavisi hastanede sürüyor.

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