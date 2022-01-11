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Korona testi sonucu ne zaman çıkar? Covid 19 testi için kritik bilgiler

#Korona#Korona Testi#Korona Testi Ne Zaman Çıkar
Korona testi sonucu ne zaman çıkar Covid 19 testi için kritik bilgiler

Korona testi sonucu ne zaman çıkacak sorusu ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Covid 19 test sonucu, teste giren pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. E-Nabız üzerinden gerçekleşen Korona test sonucu sorgulama işlemi, birkaç saniyede sonuçları öğrenebilmenize olanak sağlıyor. E devlet portalına şifre ve T.C kimlik numarasıyla giriş yapıldıktan sonra barkod numarasıyla test sonucu anında sorgulanıyor. Diğer yandan Kovid-19 pozitif vakaların mevcut diğer hastalıkları, ilaçları, geçirdikleri operasyonlar ve tetkikleri hekimler tarafından kontrol ediliyor. Peki, Covid test sonucu ne zaman belli olur ve Korona testi sonuçları kaç günde çıkar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Koronavirüs testi olarak da bilinen Covid-19 testi yaptıran pek çok kişi, test sonuçlarının ne zaman ve kaç günde çıkacağını araştırmaya devam ediyor. Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor. Peki, Covid test sonucu ne zaman belli olur? İşte, Korona testi hakkında detaylı bilgiler

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

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E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

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E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

112 Acil Servisi E-Nabız’da

E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.

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