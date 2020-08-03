Korona tekne turunda
Dört günlük bayram tatilinde yerli turistin akın ettiği Marmaris’te pek çok noktada sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Marmaris merkezden kalkan Akvaryum isimli tekne kısıtlamalara uymayarak tam kapasite yolcu alınca ortaya bu görüntüler çıktı.
Cennet Adası’nda çekilen karelerde tüm tatilciler denize girmek için teknenin ön tarafına yöneldi. Sıkış tepiş şekilde birbirini ittirerek denize atlayan tatilciler, koronavirüs önlemlerini hiçe saydı.
‘GÜNÜBİRLİK TEKNE RİSKLİ’
Prof. Dr. Derya Ulugündüz, tatilcileri uyardı: “Günübirlik gezi teknelerinde bir gün geçirmek, bir düğünde iç içe olmaktan çok daha riskli. Neden mi? Etrafınızdaki insanların hastalık taşıyıcılığını bilmiyorsunuz, 1 metreden çok daha yakınlaşmanız gerekebiliyor, kaçacak yeriniz ve tabii ki maskeniz de yok. Bindiğiniz teknenin sizden önce ne kadar hijyenli temizlenip temizlenmediğini biliyor musunuz? Dokunduğunuz yer sizden birkaç saat önce virüsle temas etmiş olabilir.”
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