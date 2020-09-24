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DHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Korona sonrası fıstık hasadı

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Korona sonrası fıstık hasadı
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Bir süre önce eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve daha sonra iyileşip test sonucunun negatif çıktığını duyuran AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şanlıurfa’da hasat programına katılarak dalından fıstık topladı.

Yıldırım, hasat için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bütün dünyada salgın olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: “Bütün dünyayı bu koronavirüs kasıp kavuruyor. O bakımdan biz de bundan nasibimizi aldık, nöbetimizi Semiha Hanım’la beraber tamamladık. Bu belayı da defettik ve hemen sonrasında da bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Rabb’im bütün milletimizi insanlığımızı bu beladan korusun. Hasta olanlara da acil şifalar versin. Kural belli, maske, mesafe, temizlik. Nerede olursak olalım bu kurala dikkat edeceğiz.”

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