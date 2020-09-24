Korona sonrası fıstık hasadı

Yıldırım, hasat için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bütün dünyada salgın olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: “Bütün dünyayı bu koronavirüs kasıp kavuruyor. O bakımdan biz de bundan nasibimizi aldık, nöbetimizi Semiha Hanım’la beraber tamamladık. Bu belayı da defettik ve hemen sonrasında da bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Rabb’im bütün milletimizi insanlığımızı bu beladan korusun. Hasta olanlara da acil şifalar versin. Kural belli, maske, mesafe, temizlik. Nerede olursak olalım bu kurala dikkat edeceğiz.”