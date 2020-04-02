Korona sendromunun ilacı onlar

Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KedVet) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, Almanya ve Avustralya’da evcil hayvan ve insan sağlığı ilişkisi üzerine yapılan ‘Headey B&Grabka MM’ araştırmasına değinerek şöyle konuştu:



‘VİRÜSTEN DAHA HIZLI’



“Asıl tehlike koronanın kendinden çok toplumlar, insanlar üzerinde oluşturacağı psikolojik etki. Yakın zamanda literatürde adı konulmamış yeni bir hastalık ortaya çıktı; Korona Anksiyetesi veya Korona Sendromu. Maalesef bu hastalık virüsten çok daha hızlı yayılıyor ve çok daha fazla sayıda insanı etkisi altına almaya başladı. Bize okulda veteriner hekimliği mesleği anlatılırken hocalarımızın üzerinde en çok durdukları konu koruyucu hekimlikti. Yani hasta olunmadan hastalığın oluşumunu önleme.



Olası hastalığın oluşumunu önlemek için bize en büyük destek evcil dostlarımızdan, kedi köpeklerimizden gelecek. Ama nasıl? Aslında cevap yüzlerce bilimsel çalışmada yayınlanmış. İşte bunlardan birisi Almanya’da yapılıyor. Evet, korona ile en başarılı mücadeleyi veren ülke, Almanya. 1996-2001 yıllarını kapsayan beş yıllık çalışmaya 9 binden fazla kişi katılıyor. Sonuç: Evcil hayvan sahiplerinin diğerlerine göre çok daha az doktor ziyaretine ihtiyaçları olduğu yönünde çıkıyor. Yani ‘Kedi, köpek giren eve doktor girmiyor.’



NASIL FAYDA SAĞLIYOR?



Peki bunun korona ile ne alakası var derseniz cevap oldukça basit: Koronaya karşı en etkili silah vücudumuzun bağışıklık sistemi ve bu sistem evcil dostlarımızın bedensel ve ruhsal sağlığımıza olumlu etkilerinin sonucu güçleniyor, güçlü kalıyor.”