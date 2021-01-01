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SİVAS, (DHA)-
Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Korona savaşçıları, kendi şarkıları ile halay çekerek yeni yıla girdi

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Korona savaşçıları, kendi şarkıları ile halay çekerek yeni yıla girdi
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Sivas'ta koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, sözlerini kendilerinin yazdığı korona şarkısı eşliğinde oynayarak 2021 yılına girdi. 

Sivas'ta koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları şarkı eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı. Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi için özel olarak ayrılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle 'Korona, var git kendi yoluna', 'Herkes baksın yoluna, korona, korona' sözlerini içeren müzik eşliğinde halay çekti. 

Pandemi sürecinde mücadelede fedakarca görev yapan bir grup koruyucu kıyafetli sağlık çalışanı da 'Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2 Evde Kal' yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

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