Korona salgını eğitimde eşitliği de yaydı: Harvard da bedava PrInceton ve Yale de

Küresel salgın eğitimde yardımlaşmayı da beraberinde getirdi. Süreç, öğrenciler için küresel ölçekte fırsatlar da sunuyor. Dünyanın önde gelen birçok eğitim kurumu derslerini ücretsiz kullanıma açtı. Eğitimciler evlerinde kalan öğrenciler için online eğitimler düzenlemeye başladı. İşte onlardan bazıları:

HARVARD HOCALARINDAN ONLINE DERS

Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia, Brown ve Pensilvanya üniversitelerinin oluşturduğu ‘Ivy League’ hocaları tarafından hazırlanan 450 online ders koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Bilgisayar, programlama, veri bilimi, sağlık, tıp, sanat gibi alanlardaki derslere https://www.freecodecamp.org/ adresinden ulaşılabiliyor.

CAMBRIDGE KÜTÜPHANESİNİ ERİŞİME AÇTI

Dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi de salgın nedeniyle erişime açıldı. İnternet üzerinden ücretsiz şekilde yararlanılabilen kütüphanede, sesli, video ve metin olarak sunulan içerikler arasında birçok alanda ders var. Üniversitenin web adresi şöyle: www.cambridge.org/

KHAN ACADEMY DESTEĞİ

“Her yerde, dünya standartlarında, bedelsiz eğitim” sloganıyla 2006’da Hindistanlı eğitimci Salman Khan tarafından kurulan Khan Academy, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için ücretsiz eğitimler sunuyor. (tr.khanacademy.org)

100 SAAT ÜCRETSİZ EĞİTİM

Ev Okulu Derneği, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerin aileleriyle verimli vakit geçirmeleri için ‘Türkiye’nin Yüzü Gülsün Diye 100 Saat Online Eğitim’ projesini başlattı. Proje kapsamında, derneğin ev rehberleri, ailelere evde çocuklarıyla yapabilecekleri eğitim ve etkinlikler konusunda bilgi veriyor. Aileler, 29 Mart’a kadar sürecek eğitimlere, www.evokulu.org adresinden ve @evokuludernegi sosyal medya hesaplarından ücretsiz olarak katılabilecek.

YOUTUBE’DA ÜCRETSİZ DERS KONULARI

İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademeleri için ücretsiz dersleri sosyal paylaşım platformu Youtube’da da bulmak mümkün.

BİLİŞİM DÜNYASINA DA ERİŞİLEBİLİYOR

Harvard ve MIT’nin ortak girişimleriyle kurulan edX, çevrimiçi ücretsiz dersler sunuyor. Platformda bilgisayar bilimleri, istatistik, ekonomi, finans, beşeri bilimler, dil, biyoloji ve yaşam bilimleri gibi her alanda en az bir ders bulmak mümkün. Ayrıca Microsoft ve IBM gibi bilişim dünyasının çevrimiçi derslerine de ulaşılabiliyor. Bu derslerin hemen hepsi onaylı ve alanının en iyi isimlerinin desteğiyle hazırlanıyor. (www.edx.org)

BİLİM AVCILARI İÇİN VİDEOLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ‘Bilim Avcıları’ ekibi, süreci evinde geçiren bilime meraklı öğrencilerle çocuklar için eğlendirici ve öğretici videolar hazırladı. Online yayınlar, www.facebook.com/bursabtm/ ve www.instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından sunulacak.