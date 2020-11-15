Korona ruletine gece baskını

Ekipler, binayı takip altına aldı. Çarşamba gecesi saat 23.00 sıralarında operasyonun düğmesine basıldı.

İçeride rulet ve poker oynayan 12 kişi ile işletme sahibi, 2 kurpiyer ve 9 çalışana, ‘kumar oynamak’ ve ‘koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmek’ten toplam 91 bin TL ceza kesildi. 24 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.