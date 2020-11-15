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Çetin AYDIN
Haber Giriş: 15.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Korona ruletine gece baskını

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Korona ruletine gece baskını
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İstanbul polisi, Bakırköy Şenlikköy mahallesinde bir apartman dairesinin kumarhaneye çevrilerek kumar oynandığı bilgisini aldı.

Ekipler, binayı takip altına aldı. Çarşamba gecesi saat 23.00 sıralarında operasyonun düğmesine basıldı.

İçeride rulet ve poker oynayan 12 kişi ile işletme sahibi, 2 kurpiyer ve 9 çalışana, ‘kumar oynamak’ ve ‘koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmek’ten toplam 91 bin TL ceza kesildi. 24 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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