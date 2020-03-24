Korona rezervi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs firmaları ve kurumlarına koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin sıralandığı bir genelge gönderdi. Yapılacak seferlerde otobüs personeli dahil yolcuların ellerinin temizliğinin sağlanması için tüm otobüslerde dezenfektan ve kolonya bulundurulması gerektiği vurgulandı. Koronavirüs şüphesi taşıyan yolcular için şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerdeki en arka koltukların boş tutulması istendi.



MASKE DE TAKACAK



Genelgede, “Hasta olduğu değerlendirilen yolcuların arka koltuklara yerleştirilerek maske verilmesi gerekmektedir. Bölge müdürlüğü personelinin, tedbirleri periyodik olarak denetlemesi ve aksine hareket eden firmalar için de Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde işlem tesis edilecektir” uyarısında bulunuldu. Bakanlıktan daha önce yapılan uyarıda da hijyen kurallarına uyan mola yerlerinin tercih edilmesi, yapılacak seferlerde yolculara koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapılması istenmişti.



