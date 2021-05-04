Korona partisi otel mühürletti

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Bosphorus Sorgun Hotel’de önceki gün düzenlenen partinin sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekmişti. Koronaya davet çıkartan partiden görüntülerde oteldeki yüzlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak müzik eşliğinde eğleniyordu. Otel çalışanları da maskelerle hizmet veriyordu. Skandal görüntüler, partiye katılanlar tarafından sosyal medyadan paylaşılınca ilgili kurumlar harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya Valiliği ve Manavgat Kaymakamlığı’nca ekipler otelde geniş çaplı inceleme yaptı. Antalya Valiliği de dün otelin pandemi döneminde hizmet verebilmesine olanak sağlayan ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı iptal ederek faaliyetlerine son verdi.

VALİDEN TURİZMCİLERE UYARI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Turizm tesislerinin yetkilileri lütfen olabildiğinden fazla gayret göstererek bu türden görüntülerin sahnelenmesinin önüne geçsin” diye uyardı.

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